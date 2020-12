Covid, Rudy Giuliani già dimesso dopo la stessa cura di Trump ed è polemica: 'Ti salvi solo se ricco e potente' (Di giovedì 10 dicembre 2020) 'Una cura miracolosa'. Così Rudy Giuliani , ex sindaco di New York e consulente legale di Donald Trump , ha definito la terapia che gli ha permesso, in pochi giorni, di essere dimesso dal reparto in ... Leggi su leggo (Di giovedì 10 dicembre 2020) 'Unamiracolosa'. Così, ex sindaco di New York e consulente legale di Donald, ha definito la terapia che gli ha permesso, in pochi giorni, di esseredal reparto in ...

Capezzone : ++Disposizioni tassative per i conduttori dei tg dalla SCPC (Suprema Cupola Politicamente Corretta)++ -Faccia corru… - andreapurgatori : AMARO #Giuliani positivo al #Covid e i viaggi senza mascherina: «Potrebbe aver contagiato centinaia di persone» - rudy_matrix : RT @barbarab1974: Breve storia triste. Oggi se hai un infarto e hai il tampone positivo muori di covid. Dal VCC in poi se muori dopo iniezi… - susanna_le : RT @MPSkino: Pochi giorni fa, Rudy Giuliani chiedeva a una sua testimone di togliere la mascherina per farsi ascoltare meglio e parlare sen… -