Covid, rischio quarta ondata a marzo. I medici liguri: 'Un 2021 tutto con la mascherina' (Di giovedì 10 dicembre 2020) 'Sappiamo purtroppo che a gennaio ci sarà sicuramente una terza ondata Covid , è probabile che sia peggiore della seconda perché non ci arriveremo con gli ospedali 'scarichi' e sarà concomitante con l'... Leggi su leggo (Di giovedì 10 dicembre 2020) 'Sappiamo purtroppo che a gennaio ci sarà sicuramente una terza, è probabile che sia peggiore della seconda perché non ci arriveremo con gli ospedali 'scarichi' e sarà concomitante con l'...

RaiNews : #Mattarella: 'La tutela dei diritti sia al centro della risposta alla pandemia' #DirittiUmani #HumanRightsDay - Corriere : Covid, la lezione di Burioni: 'Mangiare insieme è un alto fattore di rischio' - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Calano i contagi da covid in Italia. E cala anche il numero delle vittime, pur restando comunque alto. Intanto è deciso: la Lom… - pimpi59 : @fisicoperaria @MMmarco0 @GiovaQuez Non prenderei UK come esempio su gestione covid. Puoi fare tutte le bolle che v… - chezbabs : aspettavamo che i titoli di m.... de @Corriere mettessero a rischio la riapertura di domenica. La Lombardia che è… -