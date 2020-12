Covid, rallentano i nuovi casi ma crollano i tamponi: rischio terza ondata (Di giovedì 10 dicembre 2020) I nuovi casi di Covid diminuiscono ma si riducono anche i tamponi. Scendono sia gli attualmente positivi e i ricoveri, come anche i decessi, ma dietro questo dati il Gimbe non vede segnali confortanti. Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ididiminuiscono ma si riducono anche i. Scendono sia gli attualmente positivi e i ricoveri, come anche i decessi, ma dietro questo dati il Gimbe non vede segnali confortanti.

fattoquotidiano : Covid, Gimbe: “Rallentano i nuovi casi ma ancora 737mila positivi. Con influenza e zone gialle tempesta perfetta pe… - GHERARDIMAURO1 : RT @petergomezblog: Covid, Gimbe: “Rallentano i nuovi casi ma ancora 737mila positivi. Con influenza e zone gialle tempesta perfetta per la… - GIMBE : RT @petergomezblog: Covid, Gimbe: “Rallentano i nuovi casi ma ancora 737mila positivi. Con influenza e zone gialle tempesta perfetta per la… - petergomezblog : Covid, Gimbe: “Rallentano i nuovi casi ma ancora 737mila positivi. Con influenza e zone gialle tempesta perfetta pe… - monica_perico : RT @fattoquotidiano: Covid, Gimbe: “Rallentano i nuovi casi ma ancora 737mila positivi. Con influenza e zone gialle tempesta perfetta per l… -