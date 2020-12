Covid, quattro leoni dello zoo di Barcellona positivi: sconosciute le cause del contagio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tre leonesse e un leone all'interno del parco zoologico di Barcellona sono risultati positivi al Covid-19 . Le femmine hanno 16 anni (l'equivalente della nostra terza età), mentre il maschio è poco ... Leggi su leggo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tre leonesse e un leone all'interno del parco zoologico disono risultatial-19 . Le femmine hanno 16 anni (l'equivalente della nostra terza età), mentre il maschio è poco ...

