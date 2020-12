Covid | nuovi cambiamenti per le regioni italiane e nuove zone

(Di giovedì 10 dicembre 2020)modifiche relative aidi colore per alcunea partire dalla giornata di domenica. Vanno sempre più alleggerendosi le condizioni di molted’Italia. A partire da domenica infatti, Lombardia,Piemonte, Toscana e Campania diventeranno ufficialmente zona gialla, mentre l’Abruzzo zona arancione. Questo dice il nuovo report dell’Istituto Superiore di Sanità. Entro domani 11 dicembre, comunque, ci saranno certamente delle novità sulla suddivisione delle variegialle, arancioni e rosse, con leordinanze che dovrebbero entrare in vigore a partire da domenica. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Conte ci ripensa: Spostamenti tra comuni a Natale? LEGGI ANCHE >>> Abruzzo, il governatore proclama zona ...

Agenzia_Ansa : #Covid 14.842 nuovi contagi, 634 morti. 149mila tamponi, tasso positività scende al 9,9% #ANSA… - fattoquotidiano : Covid, Gimbe: “Rallentano i nuovi casi ma ancora 737mila positivi. Con influenza e zone gialle tempesta perfetta pe… - MediasetTgcom24 : Covid, rallentano i nuovi casi ma crollano i tamponi: rischio terza ondata #covid - AnsaPuglia : Covid: 1.332 positivi in Puglia su 11mila test, 55 morti. 314 nuovi infetti nel Foggiano, 289 nella Bat, 266 nel Ba… - bbribri75 : RT @MediasetTgcom24: Covid, rallentano i nuovi casi ma crollano i tamponi: rischio terza ondata #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi

Sono 16.999 i nuovi casi di coronavirus in Italia su 171.586 tamponi, tornano di nuovo a salire i morti: 887. Il bollettino del 10 dicembre.Sono 16.999 i nuovi casi di coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 12mila di ieri. Allo stesso tempo crescono i tamponi: ne sono stati processati 171mila, cioè olt ...ROMA (ITALPRESS) – Ricrescono i contagi ma ancora di più aumentano notevolmente i morti da coronavirus. E’ quanto si evince dal ...