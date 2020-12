Covid | nella Bergamasca 79 nuovi casi Lombardia | 24 229 tamponi | 2 093 positivi

(Di giovedì 10 dicembre 2020) I dati regionali del 10 dicembre. La percentualeè dell’8,6%. I decessi sono 172. Calano i ricoverati in terapia intensiva e negli altri reparti.

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi, giovedì 10 dicembre 2020: sono 2093 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (334 a Milano città) con 24.229 tamponi. I nuovi decessi sono ...Nell'ambito del Piano strategico vaccinale, è stata effettuata una stima della "numerosità" delle categorie che riceveranno prioritariamente il vaccino anti Covid in Italia. I primi a ricevere l'inocu ...Eseguiti anche 1.620 test sierologici e 2.311 tamponi rapidi. Il 95,2 % dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. 72 i decessi ...