Covid | l’immunologa Viola | “Stop al vaccino per gli allergici? Non parliamo di occhi rossi | ma di reazioni che mettono a rischio la vita”

"Stop alle vaccinazioni per pazienti con allergie? Bisognerà veramente parlare con i medici, non stiamo parlando di allergie banali, occhi rossi e starnuti, stiamo parlando di persone che hanno avuto episodi gravi come shock anafilattici". Così l'immunologa Antonella Viola a Ogni Mattina (TV8) parlando della raccomandazione fatta dalla Mhra, l'autorità nazionale sul controllo dei farmaci britannica, di non somministrare dosi a chi ha una storia di "significative" reazioni allergiche. "parliamo di allergie a farmaci o cibi – sottolinea Viola – Non parliamo di allergie semplici, ma di quelle più importanti che mettono a rischio la vita".

