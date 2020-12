Covid Liguria, continua il calo della curva. Giù i ricoveri, tanti guariti (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Calano ancora gli attualmente positivi al Covid in Liguria : adesso sono 8.983 (283 in meno di ieri). Oggi si registrano 320 nuovi positivi e 592 guariti . Importante il calo dei ricoveri : adesso ... Leggi su lanazione (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Calano ancora gli attualmente positivi alin: adesso sono 8.983 (283 in meno di ieri). Oggi si registrano 320 nuovi positivi e 592. Importante ildei: adesso ...

fontanabuona : Covid, Liguria: numeri in calo. Ospedalizzati -22, positivi -283. I nuovi casi sono 320, i morti 11 - lucainge_tweet : Covid, Liguria: numeri in calo. Ospedalizzati -22, positivi -283. I nuovi casi sono 320, i morti 11 - tigullio_tweet : Covid, Liguria: numeri in calo. Ospedalizzati -22, positivi -283. I nuovi casi sono 320, i morti 11 - qn_lanazione : Covid Liguria, continua il calo della curva. Giù i ricoveri, tanti guariti - Teleradiopace : Covid, Liguria: numeri in calo. Ospedalizzati -22, positivi -283. I nuovi casi sono 320, i morti 11 -