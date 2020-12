Covid: incidenza positivi-tamponi cala al 9,9%, oltre un milione di guariti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Torna a scendere l'incidenza delle persone risultate positive al Covid rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, che sono 171.586. Il tasso di positività è calato al 9,9%, in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 dicembre 2020) Torna a scendere l'delle persone risultate positive alrispetto al numero dieffettuati nelle ultime 24 ore, che sono 171.586. Il tasso dità èto al 9,9%, in ...

In Italia oltre un milione di persone sono guarite dopo aver contratto Covid-19. E' quanto emerge dal bollettino diffuso oggi dal Ministero della Salute: solo nelle ultime 24 ore ne sono state registr ...

Sono 16.999 i casi positivial tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione civile. Le vittime son o887. Sono30.099 i guariti e i dimessi nelle ultime 24 or ...

Oggi su quasi 16 mila tamponi nel Lazio (+2192) si registrano 1488 casi positivi (+191), 68 i decessi (+35) e record di guariti +4471 ...

