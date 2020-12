Covid, in Germania quasi 24mila casi e 440 morti nelle ultime 24 ore (Di giovedì 10 dicembre 2020) Secondo i dati forniti giovedì mattina dall'Istituto per le malattie infettive Robert Koch, nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato 23.679 nuovi casi di coronavirus. Le vittime sono invece 440. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 dicembre 2020) Secondo i dati forniti giovedì mattina dall'Istituto per le malattie infettive Robert Koch,24 ore laha registrato 23.679 nuovidi coronavirus. Le vittime sono invece 440. ...

Michele00410624 : Covid-19 N. Decessi /100.000 ab. USA: 158 Italia: 102 G.B. : 88 Francia : 84 Brasil… - Stefano94763928 : @eugeniomuzzillo @kapav65 Guarda non lo capisco neanche io e parlo in relazione alla tematica Covid. Io però non s… - MoltoBenone : RT @Moonlightshad1: Mentre Angela Merkel si commuove parlando dei morti di covid in Germania qui abbiamo la peggior destra, politica e medi… - franco_dimuro : RT @Moonlightshad1: Mentre Angela Merkel si commuove parlando dei morti di covid in Germania qui abbiamo la peggior destra, politica e medi… - MariaAversano1 : RT @Moonlightshad1: Mentre Angela Merkel si commuove parlando dei morti di covid in Germania qui abbiamo la peggior destra, politica e medi… -