Covid, in Campania 1.198 nuovi casi su 14.106 tamponi (8, 49%). Altri 58 morti di cui 29 nelle ultime 48 ore (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono 1.198 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 14.106 tamponi. Dei 1.198 nuovi casi, 99 risultano essere sintomatici e 1.099 asintomatici. Il totale dei casi di coronavirus in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus è 69.992, mentre sono 1.751.218 i tamponi complessivamente analizzati. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 58 nuovi decessi, 29 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 29 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio della pandemia è 2.165. Sono 2.189 i ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono 1.198 idi coronavirus emersi24 ore indall’analisi di 14.106. Dei 1.198, 99 risultano essere sintomatici e 1.099 asintomatici. Il totale deidi coronavirus indall’inizio dell’emergenza coronavirus è 69.992, mentre sono 1.751.218 icomplessivamente analizzati. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regionesono inseriti 58decessi, 29 dei quali avvenuti48 ore e 29 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei decessi indall’inizio della pandemia è 2.165. Sono 2.189 i ...

