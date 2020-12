Covid, i Paesi ricchi fanno razzia dei vaccini: 67 nazioni povere ora rischiano di restare senza (Di giovedì 10 dicembre 2020) In Italia, il traguardo per il vaccino sembra sempre più vicino. Poche settimane ancora e dovrebbe iniziare la somministrazione alle fasce più deboli della popolazione. Nello specifico manca il via libera dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco. Il “sì” finale dovrebbe arrivare il 29 dicembre, il successivo “semaforo verde” della Commissione Europea è atteso per i primi di gennaio e poi si potrebbe partire con il piano vaccini del governo per portare le “202 milioni di dosi nel primo trimestre del 2021? annunciate dal ministro della Salute Roberto Speranza. Mentre i Paesi cosiddetti “ricchi” continuano ad accumulare dosi, tra cui anche l’Italia appunto, le nazioni più povere rischiano di restare totalmente escluse dalla corsa. Una ricerca condotta da Oxfam ha rilevato ... Leggi su tpi (Di giovedì 10 dicembre 2020) In Italia, il traguardo per il vaccino sembra sempre più vicino. Poche settimane ancora e dovrebbe iniziare la somministrazione alle fasce più deboli della popolazione. Nello specifico manca il via libera dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco. Il “sì” finale dovrebbe arrivare il 29 dicembre, il successivo “semaforo verde” della Commissione Europea è atteso per i primi di gennaio e poi si potrebbe partire con il pianodel governo per portare le “202 milioni di dosi nel primo trimestre del 2021? annunciate dal ministro della Salute Roberto Speranza. Mentre icosiddetti “” continuano ad accumulare dosi, tra cui anche l’Italia appunto, lepiùditotalmente escluse dalla corsa. Una ricerca condotta da Oxfam ha rilevato ...

