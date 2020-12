Covid, grave lutto nel mondo del giornalismo: addio all’inviato speciale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Covid si è portato via anche Tony Zermo, storico inviato speciale e prima firma del giornale La Sicilia. Era ricoverata da 21 giorni. Si allunga la lista dei personaggi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilsi è portato via anche Tony Zermo, storico inviatoe prima firma del giornale La Sicilia. Era ricoverata da 21 giorni. Si allunga la lista dei personaggi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

Adnkronos : #Crisanti: 'Terza ondata certa, Italia avrà record morti in Europa' - Capezzone : ++Disposizioni tassative per i conduttori dei tg dalla SCPC (Suprema Cupola Politicamente Corretta)++ -Faccia corru… - docdrugztore : RT @merlinoontheweb: Ecco il dato che aspettavo. È il valore più importante per far comprendere anche al più bieco negazionista o ottimista… - lorenzmariapia : RT @Teresat14547770: Crisanti: 'Terza ondata certa, Italia avrà record morti in Europa' - merlinoontheweb : Ecco il dato che aspettavo. È il valore più importante per far comprendere anche al più bieco negazionista o ottimi… -