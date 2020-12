Covid, giro di vite in Campania. De Luca: Presidiati aeroporto e stazioni per impedire la mobilità tra i comuni (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza contenente misure per “limitare al massimo la mobilità in generale e fra i comuni, sulla linea della prevenzione del rigore e al fine di evitare quanto più possibile il contagio”. L’ordinanza dispone, per il periodo festivo, il divieto di spostamento nelle seconde case anche in ambito regionale e prevede inoltre, già da questo fine settimana, “controlli rigorosi nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e all’aeroporto di Capodichino per un’operazione di prevenzione e monitoraggio che consenta anche di individuare persone in movimento senza motivazioni o con sintomi”. L’Unità di crisi della Regione Campania ribadisce che “è indispensabile avere oggi rigore e senso ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il presidente della RegioneVincenzo Deha firmato un’ordinanza contenente misure per “limitare al massimo lain generale e fra i, sulla linea della prevenzione del rigore e al fine di evitare quanto più possibile il contagio”. L’ordinanza dispone, per il periodo festivo, il divieto di spostamento nelle seconde case anche in ambito regionale e prevede inoltre, già da questo fine settimana, “controlli rigorosi nelle principaliferroviarie dellae all’di Capodichino per un’operazione di prevenzione e monitoraggio che consenta anche di individuare persone in movimento senza motivazioni o con sintomi”. L’Unità di crisi della Regioneribadisce che “è indispensabile avere oggi rigore e senso ...

