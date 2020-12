Covid, Gimbe: “Rallentano i nuovi casi ma ancora 737mila positivi. Con influenza e zone gialle tempesta perfetta per la terza ondata” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le misure introdotte dal governo a partire da novembre hanno frenato il contagio. La crescita dei nuovi casi continua a rallentare, ma la frenata è sovrastimata per una “netta e ingiustificata” riduzione del numero dei tamponi effettuati. In questo contesto, con ancora oltre 737mila persone attualmente positive al virus, l’impatto dell’influenza nei mesi invernali e l’imminente passaggio dell’Italia intera in zona gialla, si sta prefigurando ” la tempesta perfetta che rischia di innescare la terza ondata“. È l’analisi e il monito che arriva dal monitoraggio settimanale sull’andamento del contagio da coronavirus realizzato dalla Fondazione Gimbe. La settimana 2-8 dicembre ha confermato la flessione dei nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le misure introdotte dal governo a partire da novembre hanno frenato il contagio. La crescita deicontinua a rallentare, ma la frenata è sovrastimata per una “netta e ingiustificata” riduzione del numero dei tamponi effettuati. In questo contesto, conoltrepersone attualmente positive al virus, l’impatto dell’nei mesi invernali e l’imminente passaggio dell’Italia intera in zona gialla, si sta prefigurando ” lache rischia di innescare laondata“. È l’analisi e il monito che arriva dal monitoraggio settimanale sull’andamento del contagio da coronavirus realizzato dalla Fondazione. La settimana 2-8 dicembre ha confermato la flessione dei...

