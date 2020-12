Covid Germania | nuovo record di contagi | sono 23 679

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “Inaccettabili 500 morti al giorno”. Così nella giornata di ieri la cancelliera tedesca Angela Merkel ha invitato il popolo tedesco alla prudenza. “Siamo in una fase decisiva, se non la più decisiva, della nostra lotta alla pandemia. Le cifrea un livello troppo alto”, ha affermato Merkel. Oggi lasegna un altro triste: quello diregistrati in un giorno. Nelle ultime 24 orestati 23.679 nuovi positivi, secondo il Robert Koch Institut. Il precedente picco risale al 22 novembre scorso, quando ihanno toccato quota 23.648. Scende il numero dei morti: 440 contro i 590 di ieri, che porta il numero totale delle vittime diina 20.372. L'articolo proviene da Italia Sera.

