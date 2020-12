Covid, Burioni annuncia la svolta sul vaccino: “E’ un trionfo!”. Nuovo dato (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sono giorni cruciali per quanto riguarda l’arrivo del vaccino per il Covid-19. Il noto virologo Roberto Burioni si esposto sugli ultimi dati, sbilanciandosi sull’esito della sperimentazione. Ecco i dettagli L’Italia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sono giorni cruciali per quanto riguarda l’arrivo delper il-19. Il noto virologo Robertosi esposto sugli ultimi dati, sbilanciandosi sull’esito della sperimentazione. Ecco i dettagli L’Italia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

ilfoglio_it : Pubblicati i dati dello studio di fase 3 del vaccino anti Covid di Pfizer Biontech, condotto su oltre 43.500 partec… - Corriere : Covid, la lezione di Burioni: 'Mangiare insieme è un alto fattore di rischio' - Franca32833698 : RT @ilfoglio_it: Pubblicati i dati dello studio di fase 3 del vaccino anti Covid di Pfizer Biontech, condotto su oltre 43.500 partecipanti:… - cavalierepadano : RT @Signorasinasce: #Burioni:'Meglio eventuali #effetti vaccino a lungo termine rispetto a effetti #covid' Quindi per un vaccino simil anti… - MarcoFIORelly : Campagna cinese: 'Il Covid potenzialmente prima in Italia che a Wuhan' Per la disperazione di Burioni, ora si scopr… -