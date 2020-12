Covid, Arcuri invoca il buonsenso: “Dobbiamo evitare la terza ondata” (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – “Oggi abbiamo il 26% dei contagiati in meno di una settimana fa. Da quattro settimane la curva drammatica si è invertita, ma il virus continua a resistere e serpeggiare tra di noi. Quindi servono prudenze e cautela” spiega il commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri in conferenza stampa. “Sono passati 37 giorni dal Dpcm del 3 novembre con cui abbiamo colorato l’Italia- prosegue Arcuri-. Oggi continuiamo a segnalare gli effetti positivi di queste misure. Terapie intensive, contagi e ricoveri quotidiani si riducono”. Leggi su dire (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – “Oggi abbiamo il 26% dei contagiati in meno di una settimana fa. Da quattro settimane la curva drammatica si è invertita, ma il virus continua a resistere e serpeggiare tra di noi. Quindi servono prudenze e cautela” spiega il commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri in conferenza stampa. “Sono passati 37 giorni dal Dpcm del 3 novembre con cui abbiamo colorato l’Italia- prosegue Arcuri-. Oggi continuiamo a segnalare gli effetti positivi di queste misure. Terapie intensive, contagi e ricoveri quotidiani si riducono”.

enzomazza : Ecco Cts, Iss e Pfizer smentiscono Arcuri sulle siringhe per il vaccino anti Covid - Startmag - TgrRaiToscana : In Toscana saranno vaccinati per primi gli operatori sanitari, il personale del 118, gli ospiti e quanti lavorano n… - ladyonorato : Gent. mo Commissario #Arcuri, visto che -come Lei riconosce - chi è guarito dal Covid è immune (per almeno 6 mesi,… - gb46290720 : RT @Agenzia_Ansa: L'appello di Arcuri: 'Aiutateci per la campagna di vaccinazione' DIRETTA STREAMING Il Commissario Arcuri si rivolge a med… - anima_ribelle66 : RT @ImolaOggi: Covid, Arcuri arruola 16mila operatori sanitari per vaccinare gli italiani (in piena pandemia non li ha arruolati - per il v… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Arcuri Covid, Arcuri: speriamo Natale sia ultimo sacrificio. In Francia nessuna restrizione a spostamenti Il Messaggero Vaccino, appello di Arcuri a medici in pensione e neolaureati: «Aiutateci, Natale sia ultimo sacrificio»

«Speriamo che Natale sia l'ultimo sacrificio», ha detto Domenico Arcuri, commissario per l'emergenza Covid in Italia, lanciando poi un appello a medici in pensione ...

Covid, conferenza Arcuri: “I dati confermano congelamento della curva”

Il commissario Domenico Arcuri ha commentato gli ultimi dati sull'andamento della pandemia di Covid nel nostro Paese, confermando il calo dei casi.

«Speriamo che Natale sia l'ultimo sacrificio», ha detto Domenico Arcuri, commissario per l'emergenza Covid in Italia, lanciando poi un appello a medici in pensione ...Il commissario Domenico Arcuri ha commentato gli ultimi dati sull'andamento della pandemia di Covid nel nostro Paese, confermando il calo dei casi.