Covid | Andrea Crisanti ad Accordi&Disaccordi Nove | “Vaccino obbligatorio? In questa fase no | ma varrebbe la pena tra 5-6 mesi”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il vaccino dovrebbe essere? Ininiziale bisognerebbe aspettare, ma fra un 5-6 mesi, forsela”. Così il virologoospite della prima serata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi eScanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda il mercoledì alle 21.25 su. “Considerando anche il fatto che è un vaccino approvato in via emergenziale, bisognerebbe aspettare che in qualche modo venga perfezionato il processo di autorizzazione per diventare approvazione – ha spiegato il docente di Microbiologia clinica all’Università di Padova – Quindi fra 5-6 mesi, forselarenderlo ...

repubblica : Inchiesta a Bergamo sui morti Covid, scontro tra procura e Oms sull'immunità dei funzionari [di Andrea Tornago] [ag… - LegaSalvini : ++ 'COVID, CONTRO L'IDROSSICLOROCHINA BATTAGLIA POLITICA'. PARLA IL MEDICO CHE HA GUARITO TUTTI. A CASA ++ Intervis… - ilfattovideo : Covid, Andrea Crisanti ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Vaccino obbligatorio? In questa fase no, ma varrebbe la pena… - tutto_travaglio : #Covid, Domenico Arcuri e Andrea Crisanti ospiti di Accordi&Disaccordi (Nove) stasera alle 21 - Il Fatto Quotidiano… - mani72012 : @Andrea__78XM E saperlo ti è andata di k@lo. Pensa se non lo avessi saputo. Cosa ti succedeva? Ti salvano dal Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Andrea

“Vaccinandoci sostituiremo la paura con la libertà. Vorrei dire a chi ha dubbi sull’opportunità di vaccinarsi che deve davvero riflettere a lungo perché se non si vaccinerà non si limiterà a fare una ...L’8 dicembre è tradizionalmente il giorno in cui in città comincia la Fiera di Natale. Ma quest’anno non c’è tradizione che tenga di fronte alla forza del virus che ha cambiato le nostre vite. A causa ...

Covid, Andrea Crisanti a Sky TG24: "Casi non diminuiranno ...

Covid, Andrea Crisanti a Sky TG24: "Casi non diminuiranno prima di dieci giorni" ... Lo ha detto il microbiologo Andrea Crisanti commentando a Sky TG24, il dibattito sulle prossime vacanze di Natale . 'Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al ...

Andrea Romano svalvola sul Covid e scatena odio contro ...

Togliete la tastiera ad Andrea Romano. Il deputato del Pd istiga all’odio e in maniera pesante. Non è fortunatissimo quando scrive su Twitter, perché il fango gli torna addosso, ma quello che ...

Covid, Andrea Orlando: "Non aiuta il Can Can di chi dice ...

Covid, Andrea Orlando (vicesegretario Pd): "Se i colori delle Regioni cambiano significa che alcuni parametri sono migliorati. Ma non bisogna abbassare la guardia". "Non aiuta il can can di chi dice di aprire, sottovalutano che la prima risposta alla crisi economica è la capacità di contenere il virus"