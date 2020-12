Covid, addio al primario Valter Adamo: era ricoverato da tre settimane (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo quasi tre settimane di ricovero in terapia intensiva al Ca' Foncello, l'ex primario e ginecologo Valter Adamo ha perso la vita nella giornata di mercoledì 9 dicembre. Aveva 71 anni ed è mancato ... Leggi su trevisotoday (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo quasi tredi ricovero in terapia intensiva al Ca' Foncello, l'exe ginecologoha perso la vita nella giornata di mercoledì 9 dicembre. Aveva 71 anni ed è mancato ...

fattoquotidiano : Lidia Menapace è morta per Covid a 96 anni. Addio alla partigiana combattente che rifiutò le armi: femminista, paci… - repubblica : Ciclismo, addio al giovane Antonelli: combatteva dal 2018, il Covid se l'è portato via - musicafredda : Speriamo che il Covid ci prenda tutti addio - cagliaripad : Talana dice addio a Don Pirarba: il parroco era ricoverato per Covid - daniele_bungaro : RT @RadioInBlu: ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #RecoveryFund al varo del Consiglio europeo 2? #Covid possibili deroghe per… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid addio Covid, addio al primario Valter Adamo: era ricoverato da tre settimane TrevisoToday Meteo Sicilia, il maltempo continua ed è allerta arancione su tutta l’Isola

Temperature in generale stabili, con estremi di 13°C e punte di 17°C. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2050 metri.

Storico tabaccaio stroncato dal Covid, addio a Sergio

La cittadina di Montelupone dice addio a Fontinovo Una tragica notizia ha sconvolto l'intera comunità di Montelupone. Si è spento all'età di 75 anni Sergio Fontinovo, storico tabaccaio ed edicolante d ...

Temperature in generale stabili, con estremi di 13°C e punte di 17°C. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2050 metri.La cittadina di Montelupone dice addio a Fontinovo Una tragica notizia ha sconvolto l'intera comunità di Montelupone. Si è spento all'età di 75 anni Sergio Fontinovo, storico tabaccaio ed edicolante d ...