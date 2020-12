Covid a Santa Maria Capua Vetere, Comune acquista saturimetri per le famiglie bisognose (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Durante questa grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19 una certa attenzione è stata focalizzata sul saturimetro, considerato da tutti i medici quale strumento diagnostico di notevole importanza. In tale ottica, l’Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto opportuno consegnarli a tutte quelle famiglie che, in questo periodo storico, stanno vivendo un disagio economico e, in particolare, a quei nuclei che saranno assegnatari dei Buoni Spesa il cui avviso pubblico con il relativo modulo di domanda è pubblicato sui canali istituzionali dell’Ente. Un’iniziativa del Sindaco Antonio Mirra con l’assessore alla Salute Gabriella Gatto e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Durante questa grave emergenza sanitaria causata dal-19 una certa attenzione è stata focalizzata sul saturimetro, considerato da tutti i medici quale strumento diagnostico di notevole importanza. In tale ottica, l’Amministrazione comunale diha ritenuto opportuno consegnarli a tutte quelleche, in questo periodo storico, stanno vivendo un disagio economico e, in particolare, a quei nuclei che saranno assegnatari dei Buoni Spesa il cui avviso pubblico con il relativo modulo di domanda è pubblicato sui canali istituzionali dell’Ente. Un’iniziativa del Sindaco Antonio Mirra con l’assessore alla Salute Gabriella Gatto e ...

santa_pasiensa : @CiZonto @Fedez Ho fatto una domanda, non mi risponda con un'altra domanda. Lei cosa ha fatto per contribuire a que… - CiaoKarol : Supplica alla Madonna di Loreto per chiedere la fine del Covid-19 oggi 10 dicembre, giorno della Sua Festa: Preghie… - iltabloid : Babbo Natale o Santa Claus, il mito del simatico vecchietto si rianima anche in tempi Covid - taylorftsuga : Non ho il covid vero Madonna madonna Santa - SikilyNews : -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Santa SANTA MARIA CAPUA VETERE – Coronavirus, deceduto 52enne del posto. Non aveva patologie pregresse Paesenews Processo Eco 4, chiesti 12 anni di reclusione per Nicola Cosentino

Dodici anni di reclusione, questa la richiesta del procuratore generale della Corte d’Appello, avanzata nel corso processo bis all’ex sottosegretario all’Economia, accusato di concorso esterno in asso ...

LA PROCURA CHIEDE DODICI ANI PER N. COSENTINO

La Procura generale di Napoli ha chiesto 12 anni di carcere per l’ex sottosegretario all’Economia Nicola Cosentino nell’ambito dell’appello del processo Eco4, che vede Cosentino imputato per concorso.

Covid 19 - Santa Maria Capua Vetere

Coronavirus - Informazioni dal Comune di Santa Maria Capua Vetere In questa sezione è possibile consultare i comunicati e gli atti adottati dal Comune di Santa Maria Capua Vetere per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ("Coronavirus").

Covid: muore 52enne a S. M. Capua Vetere, il sindaco "non ...

Santa Maria Capua Vetere – Ancora una vittima legata al Coronavirus nella Provincia di Caserta. Colpita la comunità della città del Foro. Come annunciato il sindaco Antonio Mirra il covid ha portato via un concittadino di 52 anni residente a Santa Maria Capua Vetere.

Santa Maria Capua Vetere, moglie positiva al Covid ...

Coronavirus, il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, è in quarantena dopo la positività della moglie al Covid. Moglie del sindaco di Santa Maria Capua Vetere contagiata “Ho ritenuto opportuno fare anch’ io un tampone che è risultato negativo. Continuerò a lavorare a casa da ...

Dodici anni di reclusione, questa la richiesta del procuratore generale della Corte d’Appello, avanzata nel corso processo bis all’ex sottosegretario all’Economia, accusato di concorso esterno in asso ...La Procura generale di Napoli ha chiesto 12 anni di carcere per l’ex sottosegretario all’Economia Nicola Cosentino nell’ambito dell’appello del processo Eco4, che vede Cosentino imputato per concorso.Coronavirus - Informazioni dal Comune di Santa Maria Capua Vetere In questa sezione è possibile consultare i comunicati e gli atti adottati dal Comune di Santa Maria Capua Vetere per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ("Coronavirus").Santa Maria Capua Vetere – Ancora una vittima legata al Coronavirus nella Provincia di Caserta. Colpita la comunità della città del Foro. Come annunciato il sindaco Antonio Mirra il covid ha portato via un concittadino di 52 anni residente a Santa Maria Capua Vetere.Coronavirus, il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, è in quarantena dopo la positività della moglie al Covid. Moglie del sindaco di Santa Maria Capua Vetere contagiata “Ho ritenuto opportuno fare anch’ io un tampone che è risultato negativo. Continuerò a lavorare a casa da ...