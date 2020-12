Covid-19 | Sebastiani | “Vacanze di Natale | riapertura delle scuole e influenza | tre fattori che possono essere deleteri a gennaio”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il matematico Giovannisu Open risponde sulla situazione della scuola in vista dellaprevista per il 7 gennaio. L'articolo .

TgLa7 : #Covid, da stime raggiunto #plateau #decessi. #Sebastiani ( #Cnr ): 2 o 3 settimane per riduzione significativa - Agenzia_Ansa : #DIVERSO è la #paroladellasettimana di Massimo Sebastiani. In tempi di #Covid questo sarà un #Natale #diverso cioè… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sebastiani

Agenzia ANSA

ROMA. – Frena la discesa dei contagi di Covid-19, mentre il numero dei decessi aumenta. La nota positiva riguarda i guariti, che hanno superato il milione. In generale, i numeri ancora alti dei casi e ...In questa seconda ondata serviva in Italia lo stesso lockdown visto a marzo. E' stato commesso un errore: siamo stati forse troppo leggeri.