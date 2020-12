Covid-19 | nuovo decesso a Pesco Sannita | il messaggio del Sindaco

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Nuova vittima per circostanze legate al-19 nel comune di. A darne notizia è stato ilAntonio Michele attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Ancora una grave ferita al cuore della comunitàlana. L’amico Antonio Sorrentino non è più tra noi. Ci rimane il ricordo del suo immancabile sorriso, della sua grande disponibilità umana. Lavoratore attento e scrupoloso, uomo di sport, cacciatore, da sempre impegnato nel volontariato, ma soprattutto uomo legato alla sua famiglia nei cui confronti nutriva un amore smisurato. Quando mi chiamò per annunciarmi che era risultato positivo alci scherzammo sopra in quanto lui stava bene, non ...

sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di… - fattoquotidiano : Un bambino di 4 anni portato al pronto soccorso a Milano il 30 novembre 2019 potrebbe essere il primo caso italiano… - stanzaselvaggia : Quindi colui che parla di virus uscito dal laboratorio e diffonde informazioni false, ovvero che il 95% delle perso… - LeftAvvenimenti : Un virus dalle uova d'oro In anteprima la cover story di @NDentico sul nuovo numero di Left IL GRANDE RISIKO DEI B… - rossmasp1960 : RT @fanpage: Il #Covid_19 danneggerebbe altri organi. Lo studio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo

Nel giorno in cui quattro deputati M5s hanno deciso di ufficializzare il passaggio al Misto in polemica con il voto sulla riforma del Mes, due colleghi ex M5s hanno invece annunciato l’adesione al Par ...Eseguiti anche 1.620 test sierologici e 2.311 tamponi rapidi. Il 95,2 % dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L'età media nei nuovi positivi è di 46 anni. 72 i dec ...E’ stato annunciato oggi l’avvio dei lavori per la costruzione del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (IMC), il ...