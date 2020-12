Covid-19, 1.198 nuovi contagi e 29 decessi in 24 ore (Di giovedì 10 dicembre 2020) Covid-19, pazienti trasferiti dall'ospedale di Pagani a Scafati: nuovi contagi nei comuni 9 dicembre 2020 Covid-19: nuovi casi e numerose guarigioni, la Croce Rossa a Pagani per i contagi all'ospedale ... Leggi su salernotoday (Di giovedì 10 dicembre 2020)-19, pazienti trasferiti dall'ospedale di Pagani a Scafati:nei comuni 9 dicembre 2020-19:casi e numerose guarigioni, la Croce Rossa a Pagani per iall'ospedale ...

GazzettaSalerno : Coronavirus, aggiornamento 10 dicembre, 58 decessi e 1.198 nuovi casi (1.099 asintomatici) nelle ultime 24 ore. - fattidinapoli : Covid-19: Sono 260 i nuovi positivi a Napoli città. 1.198 in regione - - Notiziedi_it : Covid in Campania, oggi 58 morti e 1.198 contagiati ma solo 99 sono sintomatici - Yogaolic : RT @irastadilarsson: #CAMPANIA 10/12/2020 Positivi: +1.198 Decessi: +57 Ricoveri: -63 Intensiva: +2 Guariti: +2.189 Testati: +10.002 Tampo… - ildenaro_it : #Covid, in #Campania 1.198 nuovi #casi su 14.106 #tamponi (8, 49%). Altri 58 #morti di cui 29 nelle #ultime 48 ore -