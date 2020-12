(Di giovedì 10 dicembre 2020) Le Finali “Live from Everywhere” dell'11^ edizione del Premio "le" si svolgeranno Domenica 20 Dicembre dalle ore 16. E' possibile vivere l'esperienza in streaming collegandosi...

La diretta streaming di domenica 20 dicembre, oltre che dalla pagina Facebook ufficiale di Musica contro le mafie, sarà visibile in cross posting anche attraverso le piattaforme social dei partner del ...Cosenza, al Rendano "Musica contro le mafie": tra gli ospiti Brunori Sas e don Ciotti. 10 Dicembre 2020. La diretta streaming di domenica 20 dicembre, ...Arrivano a Cosenza le "Dirette Urbane": dal Castello Svevo al Teatro Rendano, una serie di eventi con dj e artisti per valorizzare il territorio e diffondere positività con l'arte 05-09-2020 Da domenica 6 settembre ai BoCs Art, "Sound Bocs", la prima music farm a sfondo civile di Musica contro le mafieSi svolgerà a Cosenza dal 3 al 7 dicembre 2019 la "5 Giorni di Musica contro le mafie"; cinque giorni ricchi di musica, cinema, panel e workshop tesi anche a tenere viva la memoria delle vittime innocenti di mafie; per raccontare storie importanti con la forza espressiva delle immagini e con le storie e i fatti raccontati durante gli incontri con chi ha vissuto sulla propria pelle e da vicino la barbarie delle mafie e dell'illegalità.