Cosa succede intanto nel mondo

Il figlio del presidente eletto Joe Biden sotto inchiesta negli Stati Uniti, il governo francese presenta un progetto di legge contro l'islam radicale, assassinata in Afghanistan la giornalista Malala Maiwand.

Il Digital Foundry analizza le versioni PS5 vs PS4 Pro di NBA 2K21, e dà una sbirciata anche alle edizioni Xbox Series X ed S.

Le grandi libertine della storia in un nuovo graphic novel

Un nuovo fumetto racconta le storie di sette donne famose per la loro libertà: seduttrici raffinate e amanti indimenticabili "intervistate" da Vanna Vinci.

Cosa succede - Traduzione in inglese - esempi italiano ...

Traduzioni in contesto per "Cosa succede" in italiano-inglese da Reverso Context: cosa succede se, cosa succede quando, sai cosa succede, vedere cosa succede, cosa ti succede

Cosa succede senza la seconda dose di vaccino Covid ...

Cosa succede quindi senza la seconda dose di vaccino Covid? Seconda dose vaccino Covid. Molti dei vaccini sviluppati finora, compresi quelli di Moderna, dell’Università di Oxford-Astrazeneca e il vaccino di Pfizer e BioNTech, prevedono due dosi.

Lotto, estrazioni 9 dicembre in ritardo: cosa succede e ...

Lotto, oggi mercoledì 9 dicembre estrazioni in ritardo: cosa succede e quando saranno estratti i numeri.«A seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020 e al fine di limitare gli spostamenti dei funzionari, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto lo spostamento delle attività di estrazione del Gioco del Lotto delle sedi di Milano e Napoli presso la sede ...

