zazoomblog : Coronavirus: Zampa cambio regole? la penso come Merkel Natale si onora se scendono morti - #Coronavirus: #Zampa… - TV7Benevento : Coronavirus: Zampa, 'cambio regole? la penso come Merkel, Natale si onora se scendono morti'... - Italia_Notizie : «Il vaccino prima a medici e insegnanti»: la proposta della sottosegretaria Zampa Svezia, collasso terapie intens… - alcinx : RT @Corriere: La proposta della sottosegretaria Zampa: «Il vaccino prima ai medici e agli insegnanti» - EnzoDeLuca19881 : RT @Corriere: La proposta della sottosegretaria Zampa: «Il vaccino prima ai medici e agli insegnanti» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Zampa

Fortune Italia

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Dal profondo del cuore la penso come la signora Merkel. È doloroso ma il modo migliore per onorare il Natale è fare in modo che il numero dei decessi scenda". Così Sandra ...Un webinar per affrontare la nostra epoca, segnata dalla pandemia che congela economia e società, in occasione dell'importante premio giornalistico "Nostalgia di futuro", dedicato alla memoria di Giov ...