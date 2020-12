Coronavirus Veneto: bollettino oggi 10 dicembre (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo i 2427 positivi di ieri quanti sono oggi i contagi in Veneto? Il bollettino sul Covid della regione spiegato in diretta su Facebook da Luca Zaia Veneto: il bollettino sul Coronavirus di ieriSecondo il report settimanale elaborato da Azienda Zero, è stabile oltre i 20 mila nuovi casi ogni sette giorni il contagio, e la pressione ospedaliera aumenta, ben oltre i livelli della prima ondata, anche con un andamento dei ricoveri discendente. Dal 30 novembre al 6 dicembre il numero complessivo dei positivi è stato di 22.412, in salita rispetto ai 20.423 della settimana precedente. Diminuisce il numero dei guariti, 10.209 rispetto a 13.548, quello delle vittime, 465 rispetto a 484, e anche quello dei ricoveri, 1.225 rispetto a 1.389. Aumenta la percentuale di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo i 2427 positivi di ieri quanti sonoi contagi in? Ilsul Covid della regione spiegato in diretta su Facebook da Luca Zaia: ilsuldi ieriSecondo il report settimanale elaborato da Azienda Zero, è stabile oltre i 20 mila nuovi casi ogni sette giorni il contagio, e la pressione ospedaliera aumenta, ben oltre i livelli della prima ondata, anche con un andamento dei ricoveri discendente. Dal 30 novembre al 6il numero complessivo dei positivi è stato di 22.412, in salita rispetto ai 20.423 della settimana precedente. Diminuisce il numero dei guariti, 10.209 rispetto a 13.548, quello delle vittime, 465 rispetto a 484, e anche quello dei ricoveri, 1.225 rispetto a 1.389. Aumenta la percentuale di ...

Noovyis : (Coronavirus Veneto: bollettino oggi 10 dicembre) Playhitmusic - - News24Italy : #«Dal 7 gennaio serviranno almeno altri 800 bus in Veneto»: la stima dell'assessore regionale - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Coronavirus Italia, bollettino oggi 9 dicembre: nuovi contagi (12.756) e morti (499) in calo. Veneto in testa per conta… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Coronavirus Italia, bollettino oggi 9 dicembre: nuovi contagi (12.756) e morti (499) in calo. Veneto in testa per conta… - RassegnaZampa : #Coronavirus Italia, bollettino oggi 9 dicembre: nuovi contagi (12.756) e morti (499) in calo. Veneto in testa per… -