Coronavirus: Usa, 3.054 morti in 24 ore (Di giovedì 10 dicembre 2020) New York, 10 dic. (Adnkronos/Dpa) - Sono stati 3.054 i decessi registrati nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti, 300 in più del picco precedente, risalente a maggio, stando al Covid Tracking Project. Anche per i ricoveri si è registrato un record negativo, con 106.688 malati curati nelle strutture mediche. La media dei casi di contagio giornalieri si è attestata sui 200mila per un totale di circa 15,4 milioni di infezioni dall'inizio della pandemia, che ha già provocato quasi 300mila morti nel paese. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) New York, 10 dic. (Adnkronos/Dpa) - Sono stati 3.054 i decessi registrati nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti, 300 in più del picco precedente, risalente a maggio, stando al Covid Tracking Project. Anche per i ricoveri si è registrato un record negativo, con 106.688 malati curati nelle strutture mediche. La media dei casi di contagio giornalieri si è attestata sui 200mila per un totale di circa 15,4 milioni di infezioni dall'inizio della pandemia, che ha già provocato quasi 300milanel paese.

lorepregliasco : L'Italia diventa il primo grande Paese europeo per mortalità COVID ogni 100mila abitanti. Superata la Spagna, siam… - TerrinoniL : Coronavirus nel mondo: tremila morti in un giorno negli Usa, record di contagi in sei prefetture del Giappone - Italia_Notizie : Coronavirus oggi: negli Usa oltre 3mila vittime in un giorno. In Germania 23.679 nuovi casi - repubblica : Coronavirus nel mondo: tremila morti in un giorno negli Usa, record di contagi in sei prefetture del Giappone [aggi… - fisco24_info : Coronavirus oggi: negli Usa oltre 3mila vittime in un giorno. In Germania 23.679 nuovi casi: ? Nel mondo 68 milioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Usa Coronavirus nel mondo, Trump: "Sul vaccino priorità agli americani". Biden: "Portare la mascherina è un atto patriottico" la Repubblica Coronavirus: Usa, 3.054 morti in 24 ore

New York, 10 dic. (Adnkronos/Dpa) - Sono stati 3.054 i decessi registrati nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti, 300 in più del picco precedente, risalente a maggio, stando al Covid Tracking Project.

Covid-19: un farmaco, in sole 24 ore, libera i furetti dal virus

Il farmaco che sconfigge il virus in sole 24 ore nei furetti sarà efficace anche per l’uomo? Secondo uno studio pubblicato su Nature Microbiology, il Molnupiravir, un farmaco antivirale usato per cont ...

New York, 10 dic. (Adnkronos/Dpa) - Sono stati 3.054 i decessi registrati nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti, 300 in più del picco precedente, risalente a maggio, stando al Covid Tracking Project.Il farmaco che sconfigge il virus in sole 24 ore nei furetti sarà efficace anche per l’uomo? Secondo uno studio pubblicato su Nature Microbiology, il Molnupiravir, un farmaco antivirale usato per cont ...