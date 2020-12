Coronavirus, ultime notizie. Conte al Consiglio europeo sul Recovery Fund. DIRETTA (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il vertiche è chiamato a dare il via libera al piano di rilancio economico più grande della storia Ue. La riforma del Mes: ok alla Camera, voto sul filo al Senato. Continua il pressing degli enti locali sugli spostamenti di Natale, con Bonaccini che chiede deroghe alle restrizioni anti-Covid per consentire di visitare almeno i familiari più stretti che risiedono in altri comuni. Ieri 12.756 casi su 118.475 tamponi e 499 morti, al 10,8% il rapporto tamponi-positivi Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il vertiche è chiamato a dare il via libera al piano di rilancio economico più grande della storia Ue. La riforma del Mes: ok alla Camera, voto sul filo al Senato. Continua il pressing degli enti locali sugli spostamenti di Natale, con Bonaccini che chiede deroghe alle restrizioni anti-Covid per consentire di visitare almeno i familiari più stretti che risiedono in altri comuni. Ieri 12.756 casi su 118.475 tamponi e 499 morti, al 10,8% il rapporto tamponi-positivi

