Coronavirus, ultime news. Bollettino: 16.999 casi su 171.586 tamponi, 887 morti. LIVE (Di giovedì 10 dicembre 2020) Calano ancora terapie intensive (-29, ora 3.291) e ricoveri ordinari (-565, ora 29.088). Il tasso di positività scende al 9,9%. Per la presidente della Bce Lagarde ha spiegato che ci sono "buoni motivi" per aspettarsi che la diffusione dei vaccini porterà a un'immunità di gregge entro la fine del 2021 Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 dicembre 2020) Calano ancora terapie intensive (-29, ora 3.291) e ricoveri ordinari (-565, ora 29.088). Il tasso di positività scende al 9,9%. Per la presidente della Bce Lagarde ha spiegato che ci sono "buoni motivi" per aspettarsi che la diffusione dei vaccini porterà a un'immunità di gregge entro la fine del 2021

