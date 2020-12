Coronavirus, ultime news. Arcuri: "Curva congelata, non scomparsa". DIRETTA (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Commissario per l'emergenza sulla campagna vaccinale: "Medici in pensione e neolaureati, aiutateci". Il presidente del Consiglio Conte starebbe valutando deroghe per gli spostamenti tra Comuni a Natale. Oggi 16.999 casi su 171.586 tamponi, 887 morti. Calano ancora terapie intensive (-29, ora 3.291) e ricoveri ordinari (-565, ora 29.088). Il tasso di positività scende al 9,9%. Intanto, al Consiglio europeo è stato trovato l'accordo su Recovery Fund e Next Generation Eu Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Commissario per l'emergenza sulla campagna vaccinale: "Medici in pensione e neolaureati, aiutateci". Il presidente del Consiglio Conte starebbe valutando deroghe per gli spostamenti tra Comuni a Natale. Oggi 16.999 casi su 171.586 tamponi, 887 morti. Calano ancora terapie intensive (-29, ora 3.291) e ricoveri ordinari (-565, ora 29.088). Il tasso di positività scende al 9,9%. Intanto, al Consiglio europeo è stato trovato l'accordo su Recovery Fund e Next Generation Eu

fanpage : Coronavirus Veneto, è boom di contagi: 4.197 nuovi casi e 148 morti in 24 ore #10dicembre - BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19 10.12. Attualmente, si contano 368'695 casi confermati in laboratorio, 5'041 in… - fanpage : Gino Strada: “Il disastro della sanità iniziato con gli investimenti sui privati” - lillydessi : Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid - Corriere della Sera - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, ecco cosa dovrà fare chi rientra in Sicilia a Natale) è stato pubblicato su: Tempo… -