Coronavirus, tutte le regioni verso la zona gialla: Ma si rischia la terza ondata (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cosa non sappiamo allora? Tutta l’Italia verso la zona gialla, ma il rischio zona gialla è più che concreto, secondo molti. terza ondata (Facebook)Tutta l’Italia si appresta ormai a diventare zona gialla. Secondo i criteri di valutazione attuati per la definizione delle zone a maggiore livello di criticità, per le quali definire determinati provvedimenti di sicurezza, il paese si avvierebbe insomma verso uno scenario molto meno critico di quanto non fosse qualche settimana fa. Bene, benissimo si potrebbe dire. Il problema è che in questi giorni si da sempre più per scontata una terza ondata di Covid19. La terza ondata è data ormai ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cosa non sappiamo allora? Tutta l’Italiala, ma il rischioè più che concreto, secondo molti.(Facebook)Tutta l’Italia si appresta ormai a diventare. Secondo i criteri di valutazione attuati per la definizione delle zone a maggiore livello di criticità, per le quali definire determinati provvedimenti di sicurezza, il paese si avvierebbe insommauno scenario molto meno critico di quanto non fosse qualche settimana fa. Bene, benissimo si potrebbe dire. Il problema è che in questi giorni si da sempre più per scontata unadi Covid19. Laè data ormai ...

MSator : RT @Libero_official: Altro che vaccino volontario, la #Lega su tutte le furie per le parole di Lucia #Annunziata durante #mezzorainpiù #cor… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #DPCM di #NATALE, le regole da seguire - generacomplotti : #fakeNews Parenzo ha detto in TV che il #Coronavirus è una bufala della lobby LGB per non sfruttare i rider del foo… - CiaoKarol : IL PRESIDENTE CONTE CI RIPENSA? Ci 'sorbiremo l'ennesimo DCPM con tanto di conferenza ?????? - Volverina81 : La svolta di Facebook: rimuoverà tutte le fake news su Covid e vaccino #fakenews #hatespeech #postveritità… -