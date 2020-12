Coronavirus Sicilia, il bollettino del 10 dicembre: 1.059 casi, 32 morti. La situazione a Palermo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono 1.059 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 9.526 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 197 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.342. In isolamento domiciliare 35.430 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 1.056.737 tamponi. E' stato inoltre registrato un incremento di 32 morti, per un totale di 1.895 persone che hanno perso la lotta contro il virus sull’Isola.Di seguito i dati suddivisi per provincia: Catania: 21.820 (424), Palermo: 21.422 (209), Messina: 7.455 (143), Ragusa: 6.159 (62), Trapani: 5.073 (99), Siracusa 4.319 (35), Agrigento: 3.232 (52), Caltanissetta: 3.115 (25), Enna: 2.772 (35). Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono 1.059 i nuovi contagi registrati insu 9.526 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 197 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.342. In isolamento domiciliare 35.430 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 1.056.737 tamponi. E' stato inoltre registrato un incremento di 32, per un totale di 1.895 persone che hanno perso la lotta contro il virus sull’Isola.Di seguito i dati suddivisi per provincia: Catania: 21.820 (424),: 21.422 (209), Messina: 7.455 (143), Ragusa: 6.159 (62), Trapani: 5.073 (99), Siracusa 4.319 (35), Agrigento: 3.232 (52), Caltanissetta: 3.115 (25), Enna: 2.772 (35).

