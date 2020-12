Coronavirus. rivedere divieti natalizi, lo chiedono sindaci Mugello (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si riveda il divieto e si consentano gli spostamenti nelle festività natalizie individuando degli ambiti dilibero spostamento. E' la richiesta che gli 8 sindaci del Mugello rivolgono ai due Presidenti Leggi su firenzepost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si riveda il divieto e si consentano gli spostamenti nelle festivitàe individuando degli ambiti dilibero spostamento. E' la richiesta che gli 8delrivolgono ai due Presidenti

FirenzePost : Coronavirus. rivedere divieti natalizi, lo chiedono sindaci Mugello - 3456rrr : Arriveremo mai a sapere chi c'è dietro al Covid? Se così fosse ,si parla di contagiati già avvenuti in agosto 2… - votamerola : Il governo #giallorosso fa la lotta agli evasori aumentando le tasse ed i balzelli di fine anno alle attività comme… - CaleEuropaEdic : RT @PE_Italia: ?? Il COVID-19 ha reso indefiniti i confini tra telelavoro e tempo libero. Questa potrebbe essere un’ottima occasione per riv… - maurimol79 : RT @PE_Italia: ?? Il COVID-19 ha reso indefiniti i confini tra telelavoro e tempo libero. Questa potrebbe essere un’ottima occasione per riv… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rivedere Coronavirus. rivedere divieti natalizi, lo chiedono sindaci Mugello Firenze Post Cosenza, "Rientro sicuro": test antigenici ai moranesi provenienti da fuori regione

Operazione “Rientro sicuro”, test antigenici ai moranesi provenienti da altre aree del Paese Lunedì e martedì 21 e 22 dicembre prossimo il via ...

Coronavirus, spostamenti tra comuni: possibile modifica allo stop di Natale

Il premier Giuseppe Conte starebbe riflettendo sulla possibilità di rivedere lo stop allo spostamento tra comuni - in particolare i piccoli comuni - ...

Operazione “Rientro sicuro”, test antigenici ai moranesi provenienti da altre aree del Paese Lunedì e martedì 21 e 22 dicembre prossimo il via ...Il premier Giuseppe Conte starebbe riflettendo sulla possibilità di rivedere lo stop allo spostamento tra comuni - in particolare i piccoli comuni - ...