Coronavirus, Rapporto Gimbe: contagi diminuiti ma crollano i tamponi in quasi tutto il Paese (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il quadro tracciato dal nuovo monitoraggio settimanale di Fondazione Gimbe definisce una situazione di evidente rallentamento del contagio. Nel periodo che va dal 2 all’ 8 dicembre, sono stati 136.493 i nuovi casi registrati contro i 165.879 dello scorso monitoraggio. Una diminuzione che secondo Gimbe «non è solo l’effetto delle misure introdotte» ma il risultato di «un’ingiustificata riduzione» di oltre 121 mila casi testati. Una percentuale al ribasso quella dei tamponi effettuati con un -18,1%, per un quadro generale in cui solo 5 Regioni hanno visto aumentare il numero di nuovi test eseguiti rispetto alla settimana precedente. FONDAZIONE Gimbe Nuovi casi giornalieri di infezione da Coronavirus in Italia a partire dal 1 settembre all’8 dicembre 2020 Dai 779.945 osservati ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il quadro tracciato dal nuovo monitoraggio settimanale di Fondazionedefinisce una situazione di evidente rallentamento delo. Nel periodo che va dal 2 all’ 8 dicembre, sono stati 136.493 i nuovi casi registrati contro i 165.879 dello scorso monitoraggio. Una diminuzione che secondo«non è solo l’effetto delle misure introdotte» ma il risultato di «un’ingiustificata riduzione» di oltre 121 mila casi testati. Una percentuale al ribasso quella deieffettuati con un -18,1%, per un quadro generale in cui solo 5 Regioni hanno visto aumentare il numero di nuovi test eseguiti rispetto alla settimana precedente. FONDAZIONENuovi casi giornalieri di infezione dain Italia a partire dal 1 settembre all’8 dicembre 2020 Dai 779.945 osservati ...

