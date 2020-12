MediasetTgcom24 : Coronavirus, pubblicati i dati del vaccino Pfizer: efficace al 95% #coronavirus - isamiccoli52 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, pubblicati i dati del vaccino Pfizer: efficace al 95% #coronavirus - 270349 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, pubblicati i dati del vaccino Pfizer: efficace al 95% #coronavirus - AvvAntonioConte : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, pubblicati i dati del vaccino Pfizer: efficace al 95% #coronavirus - MarS92__ : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, pubblicati i dati del vaccino Pfizer: efficace al 95% #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus pubblicati

la postazione in cui i medici di famiglia potranno effettuare i tamponi rapidi per la diagnosi del Covid-19. I cittadini hanno visto da giorni che la Pubblica Assistenza di Fornacette ha montato ...Il modello svedese, che non ha mai previsto misure di contenimento severe, viene usato come esempio del controllo dei contagi da chi si schiera contro lockdown e dispositivi di protezione. Ma davvero.