Coronavirus, papa Francesco anticipa la messa di Natale alle 19.30 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Città del Vaticano, 10 dic – papa Francesco ha deciso che a causa della pandemia anticiperà la messa della notte di Natale nella Basilica di San Pietro, la sera di giovedì 24 dicembre alle 19.30. Due ore prima rispetto alle 21.30, orario scelto da Bergoglio nel suo pontificato. Modificata anche la benedizione Urbi et Orbi del giorno di Natale alle 12, che avverrà nella Basilica e non dalla Loggia Centrale, per evitare assembramenti. Vaticano: “Partecipazione alle messe sarà molto limitata” Nessuna variazione per l’orario del Te Deum del 31 dicembre, alle 17 nella Basilica, delle messe del 1 gennaio e dell’Epifania, entrambe alle 10 sempre in San Pietro. “La partecipazione alle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Città del Vaticano, 10 dic –ha deciso che a causa della pandemia anticiperà ladella notte dinella Basilica di San Pietro, la sera di giovedì 24 dicembre19.30. Due ore prima rispetto21.30, orario scelto da Bergoglio nel suo pontificato. Modificata anche la benedizione Urbi et Orbi del giorno di12, che avverrà nella Basilica e non dalla Loggia Centrale, per evitare assembramenti. Vaticano: “Partecipazionemesse sarà molto limitata” Nessuna variazione per l’orario del Te Deum del 31 dicembre,17 nella Basilica, delle messe del 1 gennaio e dell’Epifania, entrambe10 sempre in San Pietro. “La partecipazione...

