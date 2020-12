Coronavirus, oggi nel Lazio 1.488 nuovi casi. E’ record di guariti, D’Amato: ‘Il rigore paga’ (Di giovedì 10 dicembre 2020) Su quasi 16.000 tamponi (con un incremento di 2.192 rispetto alla giornata di ieri) oggi nel Lazio si registrano 1.488 nuovi casi positivi. 68 i pazienti deceduti, ma c’è anche una bella notizia. oggi nel Lazio è record di guariti: 4.471 nelle ultime 24 ore. “Aumentano i tamponi, i casi positivi e i decessi. I guariti superano i casi positivi. Previsto valore RT in calo e sotto l’1. Diminuisce l’incidenza, migliorano sensibilmente il tasso di occupazione dei posti letto COVID e delle terapie intensive. Regolare l’indagine epidemiologica per 85% dei casi. I risultati dimostrano che il rigore paga e non bisogna abbassare la guardia” – ha commentato l’assessore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Su quasi 16.000 tamponi (con un incremento di 2.192 rispetto alla giornata di ieri)nelsi registrano 1.488positivi. 68 i pazienti deceduti, ma c’è anche una bella notizia.neldi: 4.471 nelle ultime 24 ore. “Aumentano i tamponi, ipositivi e i decessi. Isuperano ipositivi. Previsto valore RT in calo e sotto l’1. Diminuisce l’incidenza, migliorano sensibilmente il tasso di occupazione dei posti letto COVID e delle terapie intensive. Regolare l’indagine epidemiologica per 85% dei. I risultati dimostrano che ilpaga e non bisogna abbassare la guardia” – ha commentato l’assessore ...

BERNA - Sarebbe riuscito il referendum contro la legge Covid-19. È quanto indica l'associazione "Amici della Costituzione", precisando che in due mesi sono state raccolte le 50'000 firme necessarie e ...

Nel giorno in cui quattro deputati M5s hanno deciso di ufficializzare il passaggio al Misto in polemica con il voto sulla riforma del Mes, due colleghi ex M5s hanno invece annunciato l’adesione al Par ...

Eseguiti anche 1.620 test sierologici e 2.311 tamponi rapidi. Il 95,2 % dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L'età media nei nuovi positivi è di 46 anni. 72 i dec ...

