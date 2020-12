Coronavirus, nuova impennata del numero dei morti. Fondazione Gimbe: nuovi casi in calo, ma crollano tamponi (-18%) (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono 16.999 (12.756 ieri) i nuovi contagiati in Italia dove, nelle ultime 24 ore è tornato a crescere sensibilmente il numero dei morti: 887 (499 ieri) i decessi. Un dato che porta a 62.626 il numero complessivo delle vittime da inizio pandemia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Sono complessivamente 696.527 (-13.988 rispetto a ieri) le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia. Di queste 29.088 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 3291 sono in terapia intensiva, e 664.148 si trovano in isolamento domiciliare. Con i 171.586 tamponi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, sale a 23.676.174 il numero complessivo di quelli effettuati nel nostro Paese da inizio Pandemia Covid-19.Fondazione ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono 16.999 (12.756 ieri) icontagiati in Italia dove, nelle ultime 24 ore è tornato a crescere sensibilmente ildei: 887 (499 ieri) i decessi. Un dato che porta a 62.626 ilcomplessivo delle vittime da inizio pandemia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Sono complessivamente 696.527 (-13.988 rispetto a ieri) le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia. Di queste 29.088 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 3291 sono in terapia intensiva, e 664.148 si trovano in isolamento domiciliare. Con i 171.586registrati nelle ultime 24 ore in Italia, sale a 23.676.174 ilcomplessivo di quelli effettuati nel nostro Paese da inizio Pandemia Covid-19....

