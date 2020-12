Coronavirus, news. Regioni in pressing su restrizioni. Da domenica Lombardia gialla. LIVE (Di giovedì 10 dicembre 2020) Continua il pressing degli enti locali con Bonaccini che chiede deroghe alle restrizioni anti-Covid per consentire di visitare almeno i familiari più stretti che risiedono in altri comuni. Il Governo presenta intanto ricorso al Tar contro il governatore dell'Abruzzo per aver fatto uscire due giorni prima la regione dalla zona rossa. Fontana annuncia che da domenica la Lombardia sarà gialla. Risale intanto al 10,8% il rapporto nazionale tamponi-positività Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 dicembre 2020) Continua ildegli enti locali con Bonaccini che chiede deroghe alleanti-Covid per consentire di visitare almeno i familiari più stretti che risiedono in altri comuni. Il Governo presenta intanto ricorso al Tar contro il governatore dell'Abruzzo per aver fatto uscire due giorni prima la regione dalla zona rossa. Fontana annuncia che dalasarà. Risale intanto al 10,8% il rapporto nazionale tamponi-positività

