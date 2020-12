CORONAVIRUS LOMBARDIA, BOLLETTINO 10 DICEMBRE/ 172 morti, 2.093 casi, -114 ricoveri (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il nuovo BOLLETTINO CORONAVIRUS della LOMBARDIA di oggi, giovedì 10 DICEMBRE: 172 morti, 2.093 nuovi casi e calo ricoveri di 114 unità. Da domenica in zona gialla Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il nuovodelladi oggi, giovedì 10: 172, 2.093 nuovie calodi 114 unità. Da domenica in zona gialla

RegLombardia : #LNews Non solo continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (-1) e nei reparti (-460), ma è anche reco… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-18) e nei reparti (-114). Il numero dei tamponi effettuat… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-238) sia nelle terapie intensive (-17). Il numero dei tamponi e… - irenelasagna : RT @lucarango88: ??#Lombardia #Covid_19 #10dicembre Casi Positivi +2.093 (435.653 +0,48%) Deceduti +172 (23.449 +0,74%) Guariti +4.581 (324… - irenelasagna : RT @lucarango88: ?? Bollettino della #Lombardia #Covid_19 #10dicembre Casi +2.093 (435.653 +0,48%) Decessi +172 (23.449 +0,74%) Guariti +4.… -