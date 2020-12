Coronavirus: Lega, 'Governo smentisca più vaccini nel Lazio che in Lombardia' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Ci attendiamo che il Governo smentisca l'indiscrezione per cui alla Lombardia spetterebbero appena 617mila vaccini anti-covid, mentre alla Regione Lazio andrebbero 713.000 dosi ovvero quasi il 20% in più, nonostante la Lombardia con i suoi dieci milioni di abitanti abbia circa il 40% di popoLazione in più del Lazio". E' la richiesta di Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. "Diamo per scontato che i vaccini verranno distribuiti proporzionalmente al numero di abitanti delle Regioni, per cui alla Lombardia ne spetterebbero circa il 17% essendo residente qui un sesto della popoLazione, oppure ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Ci attendiamo che ill'indiscrezione per cui allaspetterebbero appena 617milaanti-covid, mentre alla Regioneandrebbero 713.000 dosi ovvero quasi il 20% in più, nonostante lacon i suoi dieci milioni di abitanti abbia circa il 40% di popone in più del". E' la richiesta di Paolo Grimoldi, deputato dellae segretario dellaLombarda Salvini Premier. "Diamo per scontato che iverranno distribuiti proporzionalmente al numero di abitanti delle Regioni, per cui allane spetterebbero circa il 17% essendo residente qui un sesto della popone, oppure ...

TV7Benevento : Coronavirus: Lega, 'Governo smentisca più vaccini nel Lazio che in Lombardia'... - Irisamalu : RT @Lanf040264: Altri 887 italiani morti di #Covid dopo il 'libera tutti': il #Veneto in testa ai contagi. Incomprensibili i BOT di #Salvi… - salvatori_luigi : RT @Lanf040264: A #Salvini non bastano i morti e chiede a #Conte: 'Basta chiusure'. Ma a questo, che voleva i pieni poteri, non importa nu… - Tersite66 : #Coronavirus, il bollettino di #10dicembre: 16.999 nuovi positivi e 887 morti. - CasaliGiul : RT @Lanf040264: A #Salvini non bastano i morti e chiede a #Conte: 'Basta chiusure'. Ma a questo, che voleva i pieni poteri, non importa nu… -

