Coronavirus: Lega, 'Governo smentisca più vaccini nel Lazio che in Lombardia'

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Ci attendiamo che il Governo smentisca l'indiscrezione per cui alla Lombardia spetterebbero appena 617mila vaccini anti-covid, mentre alla Regione Lazio andrebbero 713.0 ...

Governo, centrodestra: maggiore coordinamento per garantire opposizione più unita

Il centrodestra dovrà organizzarsi in maniera più approfondita per poter assicurare un'opposizione al governo Conte che sia più unita e propositiva, in particolare sulle tematiche economiche, che conf ...

