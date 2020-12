Coronavirus Italia, il bollettino del 10 dicembre: 16,999 nuovi casi, in aumento il numero dei morti (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 171.586 tamponi e individuati 16.999 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 696.527, 13.988 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 887 persone affette da Coronavirus per un totale di 62.626 decessi dall'inizio dell'epidemia.Attualmente positivi: 696.527 (-13.988)Deceduti: 62.626 (+887)Dimessi/Guariti: 1027.994 (+30.099)Ricoverati: 32.379 (-594) di cui in Terapia Intensiva: 3.291 (-29)Tamponi: 23.676.174 (+171.586)Totale casi: 1.787.147 (+16.999, +0,96%) Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 171.586 tamponi e individuati 16.999positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 696.527, 13.988 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 887 persone affette daper un totale di 62.626 decessi dall'inizio dell'epidemia.Attualmente positivi: 696.527 (-13.988)Deceduti: 62.626 (+887)Dimessi/Guariti: 1027.994 (+30.099)Ricoverati: 32.379 (-594) di cui in Terapia Intensiva: 3.291 (-29)Tamponi: 23.676.174 (+171.586)Totale: 1.787.147 (+16.999, +0,96%)

SkyTG24 : Il #coronavirus in Italia circolava già da novembre 2019. Allora aveva infettato un bambino di 4 anni, ma i suoi si… - Corriere : «Bimbo di Milano malato di Covid già a novembre 2019»: lo studio che riscrive la storia... - CorriereAlpi : CORONAVIRUS / Il rapporto settimanale della fondazione Gimbe sull'andamento dell'epidemia in Italia e regione per p… - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - In Italia 16.999 nuovi casi e 887 morti nelle ultime 24 ore - napolimagazine : CORONAVIRUS - In Italia 16.999 nuovi casi e 887 morti nelle ultime 24 ore -