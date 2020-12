CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 10 DICEMBRE/ 887 morti 16999 casi -565 ricoveri (Di giovedì 10 dicembre 2020) BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, i dati del Ministero della SALUTE oggi 10 DICEMBRE 2020: 887 morti, 16.999 nuovi casi e superata quota 1 milione di guariti Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 10 dicembre 2020), i dati del Ministero dellaoggi 102020: 887, 16.999 nuovie superata quota 1 milione di guariti

SkyTG24 : Il #coronavirus in Italia circolava già da novembre 2019. Allora aveva infettato un bambino di 4 anni, ma i suoi si… - Corriere : «Bimbo di Milano malato di Covid già a novembre 2019»: lo studio che riscrive la storia... - CorriereAlpi : CORONAVIRUS / Il rapporto settimanale della fondazione Gimbe sull'andamento dell'epidemia in Italia e regione per p… - TommasoChimenti : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie: in Italia 16.999 nuovi casi e 887 morti - giufuliafa : RT @Italia_Notizie: 16.999 nuovi casi con oltre 171 mila tamponi. 887 i morti Tasso di positività al 9,9% -