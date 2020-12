Coronavirus, indagine Qvc: per 64% italiane cucina luogo della gioia durante lockdown (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Complice la pandemia e la conseguente permanenza a casa, il piacere di cucinare continua a essere prioritario per le donne italiane perché è considerato un toccasana per l'animo. Nel periodo del lockdown, la cucina ha rappresentato il luogo della gioia per il 64% delle intervistate che si sono cimentate nella preparazione dei loro piatti preferiti anche solo per se stesse, contro il 39% delle donne inglesi e il 28% delle giapponesi. Nel dettaglio, la soddisfazione di stare ai fornelli aumenta leggermente con l'età, passando dal 62% nella fascia fra i 18 e i 29 anni al 67% per le ultrasessantenni. Anche la gioia del Natale è condizionata dai piaceri della tavola: una donna su quattro prevede di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Complice la pandemia e la conseguente permanenza a casa, il piacere dire continua a essere prioritario per le donneperché è considerato un toccasana per l'animo. Nel periodo del, laha rappresentato ilper il 64% delle intervistate che si sono cimentate nella preparazione dei loro piatti preferiti anche solo per se stesse, contro il 39% delle donne inglesi e il 28% delle giapponesi. Nel dettaglio, la soddisfazione di stare ai fornelli aumenta leggermente con l'età, passando dal 62% nella fascia fra i 18 e i 29 anni al 67% per le ultrasessantenni. Anche ladel Natale è condizionata dai piaceritavola: una donna su quattro prevede di ...

