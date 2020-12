Coronavirus: in provincia di Milano 632 contagi, poi Varese (275) (Di giovedì 10 dicembre 2020) Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Il numero maggiori di nuovi casi di Covid19 per provincia in Lombardia è sempre a Milano, dove si contano 632 contagi, di cui 334 rilevati dai nuovi tamponi processati a Milano città. Nel resto della regione i numeri più alti sono a Varese (275), Monza (176) e Brescia (231). A Pavia ci sono 182 casi, Como ci sono 130 nuovi positivi, a Mantova 120. Bergamo ne conta 79, Cremona 50, Lecco 54, Lodi 93, a Sondrio 17. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020), 10 dic. (Adnkronos) - Il numero maggiori di nuovi casi di Covid19 perin Lombardia è sempre a, dove si contano 632, di cui 334 rilevati dai nuovi tamponi processati acittà. Nel resto della regione i numeri più alti sono a(275), Monza (176) e Brescia (231). A Pavia ci sono 182 casi, Como ci sono 130 nuovi positivi, a Mantova 120. Bergamo ne conta 79, Cremona 50, Lecco 54, Lodi 93, a Sondrio 17.

RovigoOggi : - QuiNewsPistoia : Coronavirus, altri 7 decessi in provincia - TV7Benevento : Coronavirus: in provincia di Milano 632 contagi, poi Varese (275)... - salernotoday : Coronavirus, altri 363 casi positivi nel salernitano: i dati ministeriali - Strill_it : Coronavirus: in Calabria 169 nuovi positivi (+75 su Reggio e provincia) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus provincia Coronavirus in provincia: a Pisa 7 nuovi casi PisaToday Covid, 50 nuovi casi in provincia

Sono 50 i nuovi casi positivi accertati in provincia di Cremona da parte di Regione Lombardia. In totale, sul suolo regionale, sono invece 2.093 i nuovi positivi con 24.229 ...

Coronavirus: in provincia di Milano 632 contagi, poi Varese (275)

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Il numero maggiori di nuovi casi di Covid19 per provincia in Lombardia è sempre a Milano, dove si contano 632 contagi, di cui 334 rilevati dai nuovi tamponi processati a ...

Covid-19: Raggiunti i 5 mila casi da inizio epidemia, 120 le vittime della provincia di Rovigo

[CORONAVIRUS] 112 nuovi casi di Covid-19 in provincia di Rovigo, ma ci sono anche 87 guarigioni. L’incidenza degli ultimi 7 giorni in relazioni ai tamponi effettuati è pari al 6,51% ...

Sono 50 i nuovi casi positivi accertati in provincia di Cremona da parte di Regione Lombardia. In totale, sul suolo regionale, sono invece 2.093 i nuovi positivi con 24.229 ...Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Il numero maggiori di nuovi casi di Covid19 per provincia in Lombardia è sempre a Milano, dove si contano 632 contagi, di cui 334 rilevati dai nuovi tamponi processati a ...[CORONAVIRUS] 112 nuovi casi di Covid-19 in provincia di Rovigo, ma ci sono anche 87 guarigioni. L’incidenza degli ultimi 7 giorni in relazioni ai tamponi effettuati è pari al 6,51% ...