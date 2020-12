Coronavirus in Lombardia, il bollettino di giovedì 10 dicembre: 2093 nuovi casi e 172 morti (Di giovedì 10 dicembre 2020) in Lombardia, il bollettino di oggi, giovedì 10 dicembre 2020 : sono 2093 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (334 a Milano città) con 24.229 tamponi. I nuovi decessi sono 172 , i guariti 4581. Leggi ... Leggi su leggo (Di giovedì 10 dicembre 2020) in, ildi oggi,102020 : sononelle ultime 24 ore (334 a Milano città) con 24.229 tamponi. Idecessi sono 172 , i guariti 4581. Leggi ...

RegLombardia : #LNews Non solo continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (-1) e nei reparti (-460), ma è anche reco… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-14) e nei reparti (-175). Eseguiti 16.276 tamponi, 1.656… - Adnkronos : ++Coronavirus Lombardia, 2.093 contagi e 172 morti: il bollettino++ - verbanonews : New post: Coronavirus: i nuovi positivi sono 275 nel Varesotto, 2.093 in Lombardia - alcinx : RT @Open_gol: ??In Lombardia sono 748 i pazienti che combattono nei reparti di terapia intensiva. I nuovi contagiati sono +2.093. Il bollett… -