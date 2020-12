Coronavirus: in Lombardia 172 vittime, rapporto positivi-tamponi fermo all'8,6% (Di giovedì 10 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 10 dicembre 2020) su Notizie.it.

RegLombardia : #LNews Non solo continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (-1) e nei reparti (-460), ma è anche reco… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-14) e nei reparti (-175). Eseguiti 16.276 tamponi, 1.656… - Adnkronos : ++Coronavirus Lombardia, 2.093 contagi e 172 morti: il bollettino++ - AlexEP1968 : RT @Lanf040264: #Coronavirus: #Lombardia gialla da domenica. Una follia che più follia non si può, aggravata da #Fontana, irresponsabile P… - lcbonomi : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-18) e nei reparti (-114). Il numero dei tamponi effettuati è 24… -